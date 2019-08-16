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تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين

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تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين

مباشر: انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع البيانات الاقتصادية السلبية وتعافي الورقة الخضراء.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1075 دولار وهو أدنى مستوى منذ 2 أغسطس/آب الماضي.

ويتجه اليورو إلى تسجيل خسائر أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 بالمائة.

ويأتي تراجع العملة الأوروبية الموحدة وسط تعافي في أداء الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات تدريجياً تجاه الأصول الخطرة، بعد تراجعها في الأسبوع الجاري نتيجة بيانات اقتصادية سلبية.

ولكن الولايات المتحدة كشفت أمس عن بيانات اقتصادية إيجابية ساهمت في تراجع حدة تلك الخسائر.

وأعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة في الشهر الماضي بنحو 0.7 بالمائة، مقابل توقعات بـ0.3 بالمائة.

كما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الإنتاجية في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 4 سنوات خلال الربع الثاني وذلك بنحو 1.8 بالمائة. 

وتزامن مع تلك البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة، أخرى سلبية في منطقة اليورو، حيث تباطأ نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2019 عند مستوى 0.2 بالمائة، مقابل 0.4 بالمائة في الربع الأول.

وفيما انكمش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 0.1 بالمائة.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8 بالمائة عند 0.9119.
 

مباشر (اقتصاد)

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