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ترامب يدافع عن سياسته تجاه الصين وسط مخاوف ركود الاقتصاد

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ترامب يدافع عن سياسته تجاه الصين وسط مخاوف ركود الاقتصاد ترامب يدافع عن سياسته تجاه الصين وسط مخاوف ركود الاقتصاد

مباشر: دافع الرئيس الأمريكي دونالد عن طريقة تعامله مع الصين وسياسته تجاه الاقتصاد، وسط زيادة مخاوف ركود الاقصاد.

وقال ترامب أمس الخميس في ولاية نيوهامشير على هامش سباق داعم لحملته الانتخابية إن تكتيكات الضغط التجاري تؤدي دورها تجاه الصين، حتى وإن لم يتوصل الجانبين لاتفاق عند استئناف المباحثات في الشهر المقبل كما هو مقرر، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الأمريكي على تخفيض الصين لقيمة اليوان ستؤثر عليهم بالسلب على نحو بعيد.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين في الأسبوع الماضي بالتلاعب في قيمة عملتها، بعدما تراجع اليوان أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 سنوات.

ويرى ترامب أنه سيتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق تجاري مع الجانب الصيني.

وعلق ترامب على التراجع الحاد للبورصة الأمريكية في الأسبوع الجاري، قائلاً "لقد مررنا بأيام سيئة في سوق الأسهم ولكننا بدلاً من ذلك سنحصل على أيام جيدة لأننا يجب أن نواجه الصين".

وفي الشهر الجاري أعلن ترامب تعريفات جمركية جديدة ضد الصين جزء منها سيُطبق في بداية الشهر المقبل، والجزء المتبقي في ديسمبر/كانون الأول.

مباشر (اقتصاد)

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