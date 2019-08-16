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"العدل والمساواة" السودانية تدعو لعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية

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"العدل والمساواة" السودانية تدعو لعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية "العدل والمساواة" السودانية تدعو لعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول": "إن ذلك من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد".

وأضاف أن وثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.

وتابع أن "الوقت حان لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة".

وأوضح: "نقول لإخوتنا في الحرية والتغيير تمهلوا، ففهمكم هذا ضيق ولن يصلح أمر السودان، لأن الذين يظهرون الآن ويقودون قوى الحرية والتغيير، يعلمون القليل عن مشاكل السودان الحقيقة".

وأشار رئيس "حركة العدل والمساواة" إلى أن "توقيع الوثيقة الدستورية دون مشاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات المسلحة، لن يساهم في وحدة أهل السودان، ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يساهم في استقرار البلاد".

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