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تراجع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

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تراجع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات تراجع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بأكثر من التوقعات، مع هبوط الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم الجمعة، أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو سجل 17.9 مليار يورو في يونيو/حزيران، مقابل مستوى 19.6 مليار يورو في مايو/آيار السابق له.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري لدى منطقة اليورو سيهبط مُسجلاً 18.7 مليار يورو.

وانخفضت صادرات منطقة اليورو عند 194.3 مليار يورو في يونيو/حزيران، من مستوى 195.5 مليار يورو في الشهر السابق له.

أما الواردات فزادت إلى 176.4 مليار يورو في يونيو/حزيران، مقابل مستوى 175.9 مليار يورو في مايو/آيار السابق له.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1084 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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