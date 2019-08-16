تايلاند تكشف النقاب عن حزمة تحفيز نقدي بـ10 مليار دولار

مباشر: كشفت تايلاند النقاب عن حزمة نقدية لدعم الزراعة والسياحة في البلاد بقيمة 10 مليار دولار.

وقال وزير مالية تايلاند في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة إن قيمة حزمة الإنقاذ بلغت 316 مليار بات (10.23 مليار دولار)، وأن التصديق على القرار جاء بعد مناقشات بين مسئولي المالية والاقتصاد في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت تايلاند سجلت نمو اقتصادي عند أدنى مستوى في 4 سوات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أوتاما سافنيانا أن التحفيزات ستساعد في التعامل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وستمكن اقتصاد تايلاند من النمو وفقاً للمستهدف.

وتستهدف حكومة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تحقيق نمو اقتصادي عند مستوى 3 بالمائة في 2019، و3.5 بالمائة في 2020.

كما تتضمن حزمة الإنقاذ قروض وتأجيل في سداد الديون للمزارعين وقروض للشركات الصغيرة، إلى جانب أموال إضافية لأصحاب الدخل المنخفض.

وتستهدف حكومة تايلاند تقديم إعفاءات من التأشيرات للزائرين من الصين والهند حيث تهدف إلى استقدام 39.8 مليون سائح أجنبي هذا العام و 41.8 مليون سائح العام المقبل.

وتمثل إيرادات السياحة الأجنبية 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند.

وشدد وزير مالية تايلاند على أن تلك التدابير ستوفر تدفق نقدي عند مستوى 200 مليار بات على الأقل.