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"هواوي" ترد على اتهامات بالتجسس على سياسيين عرب وأفارقة

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"هواوي" ترد على اتهامات بالتجسس على سياسيين عرب وأفارقة "هواوي" ترد على اتهامات بالتجسس على سياسيين عرب وأفارقة

الجزائر - سبوتنيك. ورفضت شركة "هواوي"، في بيان نشرته اليوم، ما وصفته "بمزاعم وول ستريت جورنال التي لا أساس لها من الصحة ضد أنشطتها التجارية في الجزائر وأوغندا وزامبيا".

وأضاف الشركة: "تحظر قواعد سلوك العمل الخاصة بشركة هواوي أي موظف من المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يعرض البيانات أو خصوصية عملائنا أو المستخدمين النهائيين للخطر، أو ينتهك القوانين المعمول بها."

كما عبرت هواوي عن "فخرها بالالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها وستدافع بقوة عن سمعتها ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة".

وتناقلت، أمس، بعض وسائل الإعلام الجزائرية، مقالًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تشير فيه إلى أن موظفي شركة هواوي قد استخدموا حلول "المدينة الآمنة" لمساعدة الحكومات الأوغندية والزامبية والجزائرية على التجسس على المعارضين السياسيين.

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