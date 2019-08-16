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تداول مقطع فيديو "سري"... القذافي يأمر حفتر بالعودة

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تداول مقطع فيديو "سري"... القذافي يأمر حفتر بالعودة تداول مقطع فيديو "سري"... القذافي يأمر حفتر بالعودة

وبحسب المقطع الذي نشرته صفحة "تك يحرق كل شيء"، إحدى كبريات الصفحات الليبية في "فيسبوك"، فإن ذلك القائد الذي كان يتلقى التعليمات من القذافي، هو القائد الحالي للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وقد كان حينها قائد الوحدات الليبية في تشاد.

ويطالب القذافي عبر اللاسلكي قائد الوحدات الليبية في تشاد بالعودة إلى "فايا لارجو"، أكبر المدن شمالي تشاد، لأن قوات "العدو" هناك لم تعد لها فاعلية ويجري تدميرها الآن، وفقا للمقطع.

جدير بالذكر، أن رئيس تشاد، إدريس ديبي، انتقد في مؤتمر صحفي أمس الخميس، تدفقات السلاح الليبي، التي قدرها بـ22 مليون قطعة تسربت إلى جنوب الصحراء الكبرى، في وقت أكد وزيره للأمن أن "الحدود مع ليبيا غير خاضعة للمراقبة".

وقال ديبي في مؤتمر صحفي، إن الأسلحة الحربية انتشرت على نطاق واسع في تشاد، بسبب الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة، كما يوضح تقرير الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح ديبي أن " التشادية أنشأت وحدات خاصة لنزع السلاح، واستعادت عددا منها، لكن لا يزال هناك أسلحة أخرى تدخل من عدة بلدان، معظمها تعود من ليبيا وأيضا من نيجيريا".

وكانت تشاد أعلنت مطلع العام 2017، إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم، لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيًا قبل أن تغلقها مطلع العام الجاري.

 

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