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محدث..بدء التداول بمؤشر "فوتسي" البريطاني بعد عطل فني

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محدث..بدء التداول بمؤشر "فوتسي" البريطاني بعد عطل فني محدث..بدء التداول بمؤشر "فوتسي" البريطاني بعد عطل فني

مباشر: بدأ التداول على مؤشر "فوتسي" البريطاني اليوم الجمعة بعد عطل فني استمر نحو ساعتين.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة إلى 7125.2 نقطة.

وكان المتحدث باسم سوق لندن للأوراق المالية قال في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن هناك مشاكل تقنية حالت دون بدء التعاملات في موعدها المحدد.

ويأتي ارتفاع مؤشر "فوتسي" ضمن المكاسب التي تسلجها البورصة الأوروبية خلال تعاملات اليوم، وبالتزامن مع التعافي النسبي في أداء الأسواق العالمية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 1 بالمائة إلى 368.8 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

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