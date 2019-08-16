أخبار عاجلة

فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية -
تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة -
أزمة الإعلام قد يكون لها حل -
لقاء سعودي يمني.. وابن سلمان يتحدث عن الخطر الإيراني -
قطر تكشف موقفها من "أحداث عدن" وتوجه رسالة عاجلة لجميع الأطراف -
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار -
صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية -
التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة -
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وديكاداها دوري أبطال إفريقيا - الجمعة 16 أغسطس 2019 -
"فرح السودان"... الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق "المجلس السيادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

فيديو...زواج الإعلامية السعودية روزانا اليامي

Google+ Print
فيديو...زواج الإعلامية السعودية روزانا اليامي فيديو...زواج الإعلامية السعودية روزانا اليامي

ولم تعلن روزانا سابقًا عن أي علاقة عاطفية لها، لكنها أعلنت زواجها مباشرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الإعلامية لحظة عقد القران، وصورًا تجمعها بالعريس، والدعوات التي تم توزيعها بهذه المناسبة.

وأخفت "اليامي" هوية زوجها، ولم تعط أي معلومات شخصية عن قرينها، وإن كان من المشاهير أم لا، مكتفية بنشر اسمه الأول "خالد"، وقد غطت وجهه بصورة قلب أحمر.

وتعليقا على الزواج اكتفت روزانا اليامي ، قالت "رب اجعله بي حفيا‘‘.

هذا وتلقت ’’روزانا‘‘ العديد من التهاني والمباركات من جانب أصدقائها وصديقاتها المقربين، كما هنأها عدد كبير من الجمهور.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"حزب الله" ينشر فيديو استهداف بارجة إسرائيلية لأول مرة

"حزب الله" ينشر فيديو استهداف بارجة إسرائيلية لأول مرة

السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

الحريري: سنعرض على السعودية والإمارات مشاريع للاستثمار بلبنان

الحريري: سنعرض على السعودية والإمارات مشاريع للاستثمار بلبنان

السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج

السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج