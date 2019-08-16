مساعد جوجل يتفوق على أليكسا وسيري في الذكاء

تفوق مساعد جوجل الذكي (Google Assistant) على المساعدات الرقمية الأخرى، مثل أليكسا من أمازون وسيري من آبل، في اختبار معدل ذكاء المساعدات الرقمية لعام 2019، وذلك وفقًا للنتائج التي أصدرتها شركة Loup Ventures.

ويعتمد الاختبار – الذي يتألف من 800 سؤال تُطرح على كل نظام من أنظمة الذكاء الاصطناعي – على مبدأ المقارنة بين المساعدات الرقمية.

وثُقسم المجموعة المكونة من 800 سؤال إلى خمس فئات، بما في ذلك فئة الأسئلة المحلية؛ والتجارية؛ والملاحية؛ والمعلومات؛ والأوامر، وذلك بهدف إظهار إمكانيات المساعدات الرقمية بشكل أفضل.

وتفوق مساعد جوجل على المساعدات البقية، حيث تمكن من فهم نسبة مئة في المئة من الأسئلة التي طرحت بشكل صحيح، مثل العام الماضي، وأجاب بشكل صحيح على ما نسبته 92.9 في المئة من الأسئلة، مما شكل تحسنًا عن رقم 85.5 في المئة للعام الماضي.

وارتفع مستوى فهم مساعد آبل للأسئلة المطروحة إلى 99.8 في المئة، بعد أن كان 99 في المئة خلال العام الماضي، وجاوب سيري بشكل صحيح على ما نسبته 83.1 في المئة من الأسئلة المطروحة، مقارنةً بنسبة 78.5 في المئة لعام 2018.

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واحتلت مساعد أمازون المركز الثالث هذا العام، لكن أليكسا حقق خطوات كبيرة هذا العام، حيث تمكن من فهم ما نسبته 99.9 في المئة من الأسئلة المطروحة، والإجابة عليها بشكل صحيح بنسبة 79.8 في المئة، مقارنةً بنسبة 61.4 في المئة للعام الماضي.

وجدير بالذكر أن اختبار شركة Loup Ventures قد استبعد مساعد مايكروسوفت المسمى كورتانا هذا العام، وذلك بعد اختفاء المساعد من منتجات مايكروسوفت وملحقات الجهات الخارجية، وكان مساعد مايكروسوفت قد أجاب بشكل صحيح على ما نسبته 52.4 في المئة من أسئلة العام الماضي.

وسيطر مساعد جوجل على أربع فئات من الأسلئة، ومنها التجارة، حيث تفوق بدقة بلغت 92 في المئة على أليكسا (بدقة 71 في المئة) وسيري (بدقة 68 في المئة).

وحقق مساعد جوجل أعلى الدرجات في كل شيء ما عدا الأوامر، حيث فاز سيري بنسبة 93 في المئة مقابل نسبة 86 في المئة لمساعد جوجل.