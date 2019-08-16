IBM حصلت على براءات اختراع أكثر من أي شركة تقنية أخرى

تصدرت شركة آي بي إم IBM ترتيب الشركات الأمريكية الحاصلة على براءات اختراع لعام 2018، بحيث شكل هذا العام العام السادس والعشرين على التوالي الذي مُنحت فيه IBM عددًا من براءات الاختراع في الولايات المتحدة أكثر من أي شركة أخرى.

ومن المعروف هذه الأيام أن الناس عندما يفكرون في الشركات المبتكرة، فإن هناك عددًا من الشركات التي تتبادر إلى الذهن أولًا، وهي التي تهيمن على العناوين الرئيسية، مثل آبل؛ وجوجل؛ وأمازون، لكن شركة IBM تتصدر في مجال براءات الاختراع.

ووفقًا لجمعية أصحاب الملكية الفكرية (IPO)، فقد حصلت IBM على ما مجموعه 9088 براءة اختراع لاختراعات في مجالات تتراوح من الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعرفية إلى التقنيات السحابية والأمن السيبراني.

ويتصدر ترتيب القائمة لعام 2018 شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل مايكروسوفت؛ وإنتل؛ وألفابت، جنباً إلى جنب مع شركات الإلكترونيات ذات الثقل العالمي، مثل سامسونج؛ وإل جي؛ وكانون.

وتغيبت شركة آبل عن ترتيب أفضل 10 شركات، حيث احتلت الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو، والتي تعتبر واحدة من أكثر القوى ابتكارًا في العالم، المرتبة 11 مع 2147 براءة اختراع صادرة عن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO).

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وتشير المعلومات إلى انخفاض إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع في الولايات المتحدة بشكل طفيف في عام 2018، إلى 643349 طلب بعد أن كان العدد 650350 طلبًا في عام 2017.

وشكل عام 2016 أعلى مستوى على الإطلاق مع 650411 طلبًا، كما انخفض عدد براءات الاختراع الصادرة إلى 33872 في عام 2018، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في العام السابق بعدد 347243.

وأصدر مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) في شهر يونيو من العام الماضي براءات الاختراع البالغة 10 ملايين منذ عام 1790.

وبلغ إجمالي عدد براءات الاختراع التي ما تزال سارية في عام 2017 أكثر من 2.98 مليون من أصل 10 مليون؛ منها 285507 فقط مملوكة لشركات أمريكية.