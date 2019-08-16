اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية

مباشر: تجاوزت اليابان الصين في حيازة السندات الأمريكية خلال يونيو/حزيران الماضي، وتصبح أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أن حيازة اليابان من الديون الأمريكية وصلت إلى مستوى 1.122 تريليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 1.101 تريليون دولار في مايو/آيار السابق له.

أما الصين التي تراجعت إلى المركز الثاني فوصلت حيازتها من سندات الولايات المتحدة عند مستوى 1.112 تريليون دولار مقابل مستوى 1.110 تريليون دولار في مايو/آيار السابق له.

وعكفت الصين على تقليص حيازتها من السندات الأمريكية طوال الفترة الماضية، مع زيادة الاحتكاكات التجارية فيما بينهم.

وعلى صعيد المراكز من الثالث وحتى العاشر، فأن بريطانيا كانت ثالث أكبر دولة من حيث حيازة السندات الأمريكية عند مستوى 341.1 مليار دولار في يونيو/حزيران، مقابل مستوى 323.1 مليار دولار في الشهر السابق له.

وفي المراكز الرابع والخامس خلال نفس الفترة جاءت البرازيل وأيرلندا، حيث بلغت حيازتهم من سندات أكبر اقتصاد في العالم عند مستوى 311.7 مليار و262.1 مليار دولار على الترتيب.

وعلى صعيد المراكز من السادس وحتى الثامن جاءت سويسرا ولوكسمبورج وجزء كايمان، حيث رفعوا الثلاث حيازتهم من السندات الأمريكية عند مستوى 232.9 مليار و231 مليار و226.6 مليار دولار على الترتيب.

وفي المركز التاسع جاءت هونج كونج حيث ارتفعت حيازتها من الديون الأمريكية خلال يونيو/حزيران الماضي من مستوى 204 مليار دولار إلى 215.6 مليار دولار.

وفي المركز العاشر جاءت بلجيكا حيث وصلت حيازتها من السندات الأمريكية عند مستوى 203 مليار دولار، مقابل مستوى 190.5 مليار دولار.

وعلى صعيد الدول العربية جاءت السعودية في المركز الـ11، حيث رفعت حيازتها من الديون الأمريكية عند مستوى 179.6 مليار دولار في يونيو/حزيران، مقابل مستوى 179 مليار دولار مايو/آيار.

أما الإمارات فجاءت في المركز االـ22 عند مستوى 51.5 مليار دولار، وفيما جاءت الكويت في المركز الـ27 عند مستوى 44.4 مليار دولار.