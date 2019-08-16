الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني

من أحمد علام

أبوظبي - مباشر: خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو / حزيران 2019، بانخفاض 3.2 بالمائة على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تراجعت حيازة الإمارات من السندات الأمريكية إلى 51.5 مليار دولار خلال يونيو / حزيران 2019، مقابل 53.2 مليار دولار بشهر مايو/ أيَّار من العام الجاري.

وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 13.6 بالمائة (ما يعادل 8.1 مليار دولار)، مقارنة بشهر يونيو / حزيران 2018 والبالغة 59.6 مليار دولار.

وباعت الإمارات سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر يونيو / حزيران الماضي.

ومنذ بداية عام 2019 تراجعت ملكية الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 9.2 بالمائة، بانخفاض قيمته 5.2 مليار دولار؛ مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 56.7 مليار دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية والعشرين بقائمة الدول المستثمرة بسندات الخزانة الأمريكية، التي تصدرتها اليابان بـ 1.122 تريليون دولار، تلاتها الصين بـ 1.112 تريليون دولار.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية التي تصدرت تلك القائمة باستثمارات قيمتها 179.6 مليار دولار.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وعالمياً، تصدرت اليابان قائمة الدول المالكة للسندات الأمريكية خلال شهر يونيو / حزيران 2019؛ بقيمة 1.122 تريليون دولار، يليها الصين بـ 1.112 تريليون دولار، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة والاولى عربياً.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

ترشيحات

تعرف على قيمة عملة بلدك مقابل شطيرة "بيج ماك"

السعودية توضح حقيقية زيادة عدد الحجاج بالموسم القادم لـ15مليون شخص

أمير مكة يعلق على تفاوت أسعار الحج للجنسيات والدول المختلفة

تعرف على قيمة عملة بلدك مقابل شطيرة "بيج ماك"