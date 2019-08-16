ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تعافي نسبي بالأصول الخطرة بالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية أظهرت تحسن في الأداء.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1088 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.07 بالمائة مُسجلاً 106.19 ين.

وفيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.2119 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 0.9797 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 98.224.

وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في آخر تعاملاتهم بعد الانخفاض على مدار جلسات الأسبوع نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أمس ارتفاع ثقة بناة المنازل في الشهر الجاري لأعلى مستوى في 2019 وذلك عند مستوى 66 نقطة، مقابل مستوى 65 نقطة في الشهر الماضي.

كما كشفت البيانات الاقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو/تموز الماضي بنحو 0.7 بالمائة، وهي وتيرة أعلى من التوقعات عند 0.3 بالمائة.

وعلى صعيد التطورات التجارية العالمية، فإن المتحدث باسم الخارجية الصينية صرح أمس بأن بلاده تأمل في لقاء الجانب الأمريكي في منتصف الطريق وتنفيذ التوافق الذي توصل له الرئيسان خلال لقائهما في مدينة أوساكا.

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه يعتقد أن الصين أرادت تنفيذ اتفاق تجاري وأن الخلاف الراهن قصير الآجل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في بنائها في الولايات المتحدة.