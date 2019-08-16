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السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

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السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

من أحمد علام

الرياض - مباشر: رفعت المملكة العربية حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يونيو / حزيران 2019، بارتفاع نسبته 9.3 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد ارتفعت حيازة السعودية من السندات الأمريكية إلى مستوى 179.6 مليار دولار، مقارنة بـ 164.3 مليار دولار في شهر يونيو / حزيران من عام 2018.

واشترت السعودية سندات أمريكية بقيمة 600 مليون دولار خلال شهر يونيو / حزيران الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية المملكة من السندات الأمريكية هامشياً بنسبة 0.33 بالمائة خلال شهر يونيو / حزيران 2019، مقارنة بقيمتها في مايو/ أيَّار من العام ذاته والبالغة 179 مليار دولار.

ورفعت السعودية ملكيتها من السندات الأمريكية 4.3 بالمائة منذ بداية العام الجاري، بزيادة قيمتها 7.4 مليار دولار؛ مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 172.2 مليار دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وعالمياً، تصدرت اليابان قائمة الدول المالكة للسندات الأمريكية خلال شهر يونيو / حزيران 2019؛ بقيمة 1.122 تريليون دولار، يليها الصين بـ 1.112 تريليون دولار، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة والاولى عربياً.

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