ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تعافي أداء أسواق الأسهم العالمية، ووسط مراقبة المستثمرين لعوائد السندات العالمية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 366.1 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة عند 5257.8 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 11464.6 نقطة.

وعلى الجانب الآخر لم يستهل مؤشر "فوتسي" البريطاني التداولات نتيجة عطلة فني محتمل لايزال يتم البحث في أسبابه.

وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1098 دولار.

وفي الأسبوع الجاري سجلت أسواق الأسهم تراجعاً حاد بسبب اتجاه التعاملات نحو أسواق السندات نتيجة مخاوف متعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى انعكاس منخنى عائد السندات الأمريكية والبريطانية.

ولكن البيانات الاقتصادية الإيجابية أمس في الولايات المتحدة، دعمت أسواق الأسهم العالمية، فاختتمت البورصة الأمريكية واليابانية آخر تعاملاتهما على ارتفاع.

كما يراقب المستثمرون التطورات التجارية العالمية، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الجاري تأجيل جزئي لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين إلى ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.