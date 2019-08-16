ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة مع تعافي أداء البورصات الآسيوية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.06 بالمائة إلى 20418.8 نقطة، ولكن على مدار الأسبوع انخفض "نيكي" الياباني بنحو 1.3 بالمائة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1485.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار مُسجلاً 106.13 ين.

وسجلت أسواق الأسهم في هونج كونج والصين تعافي نسبي في أدء تعاملات اليوم، مع مراقبة التطورات التجارية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه يعتقد أن الصين أرادت تنفيذ اتفاق تجاري وأن الخلاف الراهن قصير الآجل.

وسجلت أسهم الشركات المصدرة مكاسب طفيفة، فارتفع سهم "نيسان" و"باناسونيك" بنحو 0.6 بالمائة و0.5 بالمائة على الترتيب، كما زاد سهم "هاتشي" بنسبة 0.6 بالمائة.

وقفز سهم شركة أشباه الموصلات "رينسس" بنحو 3.3 بالمائة، بعدما ارتفعت الشركات العاملة في نفس المجال في البورصة الأمريكية أمس.

وزادت أسهم شركات "طوكيو إلكيترون" و"توشيبا" بنحو 2 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر لاتزال الشركات المالية تعاني من التراجع، نتيجة الانخفاض في عوائد السندات العالمية، وهبطت أسهم "سوميتمو ميتسيو" و"شينزي بنك" بنحو 0.5 بالمائة و2 بالمائة على الترتيب.