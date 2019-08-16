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أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

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أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وفقدت ما يزيد عن 7 دولارات، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 3.80 دولار للأوقية إلى 1527.40 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 7.80 دولار مُسجلاً 1515.49 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.168.

وسجلت أسعار الذهب مكاسب على مدار الأسبوع وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبعد بيانات اقتصادية سلبية، تبعها انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية، وخسائر حادة في أسواق الأسهم.

ولكن أسعار الذهب تراجعت بعد بيانات اقتصادية إيجابية أمس أظهرت ارتفاع الإنتاجية في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 4 سنوات خلال الربع الثاني وذلك بنحو 1.8 بالمائة.

كما زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في الشهر الماضي بنحو 0.7 بالمائة، في حين أن التوقعات كانت قد أشارت إلى أنها ستزيد بنسبة 0.3 بالمائة. 

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأنه يعتقد أن الصين أرادت تنفيذ اتفاق تجاري وأن الخلاف الراهن قصير الآجل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في بنائها.

مباشر (اقتصاد)

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