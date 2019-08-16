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أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل بيانات اقتصادية إيجابية، وقبيل الكشف عن بيانات منصات التنقيب عن الخام، كما أنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.2 بالمائة إلى 58.94 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.4 بالمائة عند 55.24 دولار للبرميل.

وعلى مدار جلستي الأربعاء والخميس سجلت أسعار النفط خسائر بنحو 3 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.

وجاء هبوط سعر الخام وسط مخاوف ذات صلة بتوقعات النمو الاقتصادي، حيث كشفت عدد من الدول عن بيانات النمو والنشاط الاقتصادي في الشهر والربع الماضي وأظهرت تراجعاً في الأداء.

وأثارت تلك البيانات مخاوف ذات صلة بتوقعات الطلب على النفط، وسط تكهنات أن يتراجع نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ولكن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ساهمت أمس في دعم أسعار الخام، حيث ارتفعت بنحو 0.7 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري، في حين التوقعات قد أشارت إلى أنها ستزيد بنسبة 0.3 بالمائة.

ومن المقرر أن تعلن منظمة أوبك في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنتاج الشهرية عن يوليو/تموز الماضي.

كما من المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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