أخبار عاجلة

آراء بعض الحكام السابقين في تولي سمير عثمان رئيس لجنة الحكام -
جوجل: مئات الآلاف من الأشخاص يستخدمون كلمات مرور مخترقة -
مساعد جوجل يتفوق على أليكسا وسيري في الذكاء -
IBM حصلت على براءات اختراع أكثر من أي شركة تقنية أخرى -
كاسبرسكي تؤسس أول مركز للشفافية في آسيا والمحيط الهادئ -
اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية -
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني -
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحريري يأمل في صدور قرار نهائي بشأن نزاع حدودي بحري مع إسرائيل في سبتمبر

Google+ Print

© AP Photo /

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتزام لبنان بالمحادثات وجدد استعداد واشنطن لتسهيل المناقشات.

وحسب "رويترز" قال الحريري في بيان صحفي عقب اجتماعه مع بومبيو إن لبنان يعتبر العملية ممكنة وسيواصل دعم الخطوات الدستورية التالية من أجل حل نهائي في الشهور القادمة آملا أن يتم ذلك في سبتمبر/ أيلول.

ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.

وقال بومبيو في بيانه إن قرارا بشأن النزاع "سيعود بفائدة كبيرة" على لبنان والمنطقة.

وأضاف الوزير الأمريكي "نحن مستعدون للمشاركة كوسيط في المناقشات البحرية ونأمل في أن نرى قريبا مناقشات بناءة بشأن هذه القضايا المهمة".

ومضى يقول "الحل الصحيح...سيكون مفيدا كثيرا للبنان والمنطقة".

وفي العام الماضي، منح لبنان اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية ترخيصا للقيام بأول عمليات تنقيب بحرية بالبلاد في منطقتين. وتضم واحدة من المنطقتين، وهي المنطقة 9، قطاعا بحريا متنازع عليه مع إسرائيل.

وحذر الزعماء اللبنانيون إسرائيل مرارا من التعدي على احتياطاتها البحرية من النفط والغاز.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اشتية: قرار إسرائيل منع عضوي الكونغرس من الدخول إلى فلسطين يعكس الخوف من فضحها

اشتية: قرار إسرائيل منع عضوي الكونغرس من الدخول إلى فلسطين يعكس الخوف من فضحها

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية