البنوك حول العالم تعلن تسريح 50 ألف موظف منذ بداية2019

مباشر: أعلنت البنوك في جميع أنحاء العالم خفض أكثر من 48.5 ألف وظيفة منذ بداية العام الحالي، بالتزامن مع ضعف النظرة المستقبلية بشأن الوضع الاقتصادي.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس، أن عمليات فقدان الوظائف في البنوك حول العالم جاءت بقيادة المصارف الأوروبية مع استمرار الآثار السلبية لمعدلات الفائدة السالبة على الأرباح.

وتصدر "دويتشه بنك" القائمة بخطة لإلغاء 18 ألف وظيفة أو 20 بالمائة من قوته العاملة تقريباً حتى عام 2022.

وكشف بنك سانتاندر الإسباني عن تسريح 5.4 ألف موظف أما المصرفين البريطانيين "إتش.إس.بي.سي" وباركليز فأعلنا تقليص 4 و3 آلاف وظيفة على الترتيب.

وبالنسبة لبنك "يوني كريتيد" فأعلن خفضاً قدره 10 آلاف وظيفة، بحسب الوكالة التي نقلت الأرقام عن أشخاص مطلعة على المسالة مع الإشارة إلى أن هذه الأعداد لم يتم تضمينها في الحصيلة الإجمالية حتى الآن.

وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يكون عدد الوظائف التي تم تقليصها داخل القطاع المصرفي هذا العام في جميع أنحاء العالم أعلى من هذه الحصيلة الإجمالية نظراً لإقبال بعض البنوك على هذه الخطوة دون الكشف عن التأثير الإجمالي.