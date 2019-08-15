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"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف شمال حجة وقنص جندي سعودي في نجران

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"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف شمال حجة وقنص جندي سعودي في نجران "أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف شمال حجة وقنص جندي سعودي في نجران

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات وتعزيزات للجيش شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واشتعال حريق في المكان المستهدف.

وأشار إلى إطلاق صاروخ محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" على معسكر للقوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

في سياق آخر، قالت الجماعة إن 5 جنود يمنيين قتلوا بعمليات قنص في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

على صعيد عمليات القنص أيضاً، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة قنصوا جندياً من الجيش السعودي في موقع الشرفة بقطاع نجران جنوب غربي ، وجنديين يمنيين قبالة جبل جحفان في قطاع جيزان.

SputnikNews

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