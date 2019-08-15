محدث..سهم "جنرال إليكتريك" يسجل أكبر وتيرة خسائر يومية بـ11 عاماً

مباشر: تراجع سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 11 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أكبر وتيرة هبوط في 11 عاماً بعد تقارير شككت في الموقف المالي للشركة.

وجاء هبوط سهم "جنرال إليكتريك" بعدما أفادت صحفية "وول ستريت جورنال" نقلاً عن هاري ماركو الذي كشف فضيحة مخطط بونزي أن الإفصاحات المالية لـ"جنرال إليكتريك" تتستر على مشاكل داخل الشركة.

وتابع التقرير نقلاً عن ماركو أن "جنرال إليكتريك" تعاني من نقص في رأس المال التشغلي وهو المقياس الرئيسي للسيولة، وأن موقف السيولة لديها أسوأ بكثير مما أعلنت في إفصاحاتها الدورية.

وأصدرت "جنرال إليكتريك" بياناً على لسان رئيسها التنفيذي "لورانس كوالب" ذكرت خلاله أن هذه الإدعاءات كاذبة لكن الشركة أكدت في الوقت نفسه أن أيّ مزاعم كتلك ستؤخذ على محمل الجد.

وأضاف كولب أن هذه الإدعاءات بمثابة تلاعب في السوق بشكل واضح وبسيط، مشيراً إلى أن الشركة تتبع أعلى درجات النزاهة في تقاريرها.

وفي الربع الثاني حققت الشركة الأمريكية خسائر عند 61 مليون دولار (سنت واحد لكل سهم) مقابل أرباح بقيمة 615 مليون دولار (7 سنتات لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبنهاية الجلسة، تراجع سهم الشركة إلى مستوى 8.01 دولار وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.3 بالمائة، وهي أكبر وتيرة هبوط يومي منذ أبريل/نيسان 2008.