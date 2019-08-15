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الصحة السودانية تعلن مصرع 46 مواطن جراء الأمطار والسيول

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الصحة السودانية تعلن مصرع 46 مواطن جراء الأمطار والسيول الصحة السودانية تعلن مصرع 46 مواطن جراء الأمطار والسيول

مباشر: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية لدولة السودان مصرع 46 مواطن جراء الأمطار والسيول التي تضرب البلاد.

وأكدت الصحة، اليوم الخميس، تأثر 16 ولاية بالبلاد جراء الأمطار والسيول، منوهة إلى مقتل 46 مواطن جراء انهيار المنازل والسيول، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وبين اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، والي ولاية الجزيرة، المكلف بأهمية تكامل الأدوار الرسمية والشعبية والشبابية للإسهام في بناء وتخطيط القرى المتأثرة بالسيول والأمطار انهيار 80 منزلا بقرية أم قرقور.

ومن جانبه كشف صلاح الدين حسن محمد المدير التنفيذي لمحلية المناقل، عن تأثر 24 قرية بالمحلية بالسيول والأمطار وانهيار 488 منزل كليا و381 منزل انهيارا جزئيا و6 مساجد وحالة وفاة واحدة.

وأشار مفوض العون الإنساني المكلف في السودان، محمد السناري مصطفى، أمس، أنه أجرى اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية، لحثها على تقديم الدعم والاسناد للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول، الأمر الذي تسبب في معاناة كثير من المواطنين.

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