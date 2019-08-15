تركيا تسجل فائضاً في الموازنة خلال يوليو بدعم البنك المركزي

مباشر: سجلت تركيا فائضاً في الموازنة بلغ 10 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي، لكن هذا الفائض جاء بدعم قوي من قبل البنك المركزي في البلاد.

وكشفت البيانات المتاحة على موقع وزراة الخزانة والمالية في تركيا، اليوم الخميس، أن فائض الموازنة بلغ 9.9 مليار ليرة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقابل فائض قدره 1.13 مليار ليرة مسجلة في الشهر المماثل من عام 2018.

وبحسب البيانات المتاحة على الموقع الرسمي للبنك، فإن المركزي التركي قام بتحويل 22 مليار ليرة (3.94 مليار دولار) إلى وزارة الخزانة في الشهر الماضي.

وتعتبر خطوة البنك المركزي في تركيا تلك هي الأكبر من نوعها منذ دفع الأرباح السنوية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان من شأن الحكومة التركية أن تعلن تسجيل عجزاً في الموازنة بقيمة 12 مليار ليرة تقريباً في الشهر الماضي بدلاً من الفائض المعلن عنه.

وفي الشهر الماضي، أقرت الحكومة قانوناً يسمح لها بالاستفادة من حوالي 40 مليار ليرة من أموال البنك المركزي المحتفظ بها فيما يسمى بصندوق احتياطي الليرة.

وصندوق احتياطي الليرة هو مجموعة من الأموال خصصها صانعي السياسات من أجل استخدامها في الظروف الاستثنائية.

ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في تركيا إلى 3.7 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، والذي من شأنه أن يكون الأكبر منذ عام 2012 على الأقل.

وبحسب البيانات المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة، فإن الحكومة سجلت إيرادات بقيمة 93.43 مليار ليرة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقابل مصروفات بقيمة 83.53 مليار ليرة.

ومن المحتمل أن تستمر السيولة النقدية للمركزي التركي في دعم الموارد المالية للحكومة خلال الشهر الجاري، حيث أن بيانات البنك تظهر تحويل 19 مليار ليرة بالفعل لوزارة الخزانة في الأسبوع الأول من أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 7:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة ليهبط الدولار إلى 5.5629 ليرة.