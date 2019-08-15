المكسيك تخفض معدل الفائدة للمرة الأولى في 5 سنوات

مباشر: قرر البنك المركزي في المكسيك خفض معدل الفائدة للمرة الأولى فيما يزيد عن خمسة أعوام، في خطوة جاءت بالتزامن مع تباطؤ التضخم وضعف الأداء الاقتصادي في البلاد.

وكشفت بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي المكسيكي اليوم الخميس، أن البنك قرر خفض معدل الفائدة لمدة ليلة واحدة من 8.25 بالمائة إلى 8 بالمائة.

وأرجع صناع السياسية بالبنك المركزي القرار إلى الهبوط في معدل التضخم العام خلال الأشهر الأخيرة إضافة لضعف النمو الاقتصادي على الصعيد المحلي.

كما استشهد البيان بخطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال خفض معدل الفائدة في الشهر الماضي واعتزامه إنهاء برنامج خفض الميزانية العمومية.

وينهي هذا القرار دورة زيادة معدلات الفائدة التي بدأتها المكسيك في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2015 والتي شهدت رفع معدل الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من مستوى 3 بالمائة.

ويعتبر خفض المكسيك لمعدل الفائدة اليوم بمثابة المرة الأولى التي تقبل فيها البلاد على خطوة كهذه منذ شهر يونيو/حزيران 2014 عندما قلصت الفائدة من 3.5 بالمائة إلى 3 بالمائة.

ويدور معدل التضخم في المكسيك خلال الوقت الحالي في نطاق مستهدف البنك المركزي البالغ 3 بالمائة، ورغم أن الاقتصاد تجنب الدخول في مرحلة ركود بالربع الثاني لكنه عانى من وتيرة نمو منخفضة بلغت 0.1 بالمائة.

وتنضم بذلك المكسيك إلى الموجة التي سيطرت على غالبية البنوك المركزية حول العالم في العام الحالي والذين اتبعوا خفض معدل الفائدة مع إشارات حول التباطؤ الاقتصادي.

وبحلول الساعة 7:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة المكسيك مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليهبط الدولار إلى مستوى 19.609 بيزو.