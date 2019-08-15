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التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

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التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

الرياض - مباشر: أكدت وزارة التجارة والاستثمار على حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين.

وقالت الوزارة ، اليوم الخميس، إن من تلك الأنظمة مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وفي هذا الإطار يحق للمستهلك إذا اشترى سلعة أتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشارت الوزارة، إلى أن بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية يعد مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.

ونوهت الوزارة، إلى أنها وبحسب اختصاصها تقوم بالرقابة على العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع.

وتابعت، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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