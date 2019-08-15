محدث.. النفط يعمق خسائره عند التسوية مع مخاوف تراجع الطلب

مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف تراجع الطلب العالمي على الخام على خلفية تعرض الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود.

وجاء هبوط أسعار النفط وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث انعكس أمس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

كما هبط العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاما لأدنى مستوى على الإطلاق، وهو ما يؤكد تكالب المستثمرين على الأسواق الآمنة وسط حالة من عدم اليقين التجاري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال نفس الفترة، إلى جانب بيانات اقتصادية سلبية في الصين.

ويضاف إلى الضغوط المشكلة على أسعار الذهب الأسود ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 1.6 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب وذلك بشكل مفاجئ.

ومن جهة أخرى، فإن سلطات جبل طارق أعلنت اليوم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ بداية الشهر الماضي وسط تعهدات إيرانية بعدم انتهاك السفينة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.4 بالمائة عند 54.47 دولار للبرميل.

ويواصل بذلك الخام الأمريكي الهبوط اليومي الثاني على التوالي بعد أن سجل أمس أول تراجع يومي في 5 جلسات حيث انخفض بنحو 3.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:39 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.4 بالمائة إلى 58.05 دولار للبرميل.