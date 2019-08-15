سلطات جبل طارق تعلن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

مباشر: أعلنت السلطات المحلية في جبل طارق الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية كانت محتجزة منذ أوائل شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس وزراء جبل طارق "فابيان بيكاردو" في بيان، اليوم الخميس، إنه تلقى تأكيداً بشكل موثق كتابياً من جمهورية إيران بأنه حال إطلاق سراح "جريس 1" فإنها لن تبحر إلى سوريا.

وكانت سلطات جبل طارق قد استولت على ناقلة النفط "جريس 1" يوم 4 يوليو/تموز الماضي بمساعدة مشاة البحرية الملكية البريطانية، على خلفية الاشتباه في أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبية وتقوم بتسليم النفط للنظام السوري.

ونفت طهران هذه الاتهامات زاعمة أن عملية الاستيلاء على ناقلة النفط كانت غير قانونية وأن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا.

وأوضح "بيكاردو" أنه لم يعد هناك أية أسباب معقولة لاستمرار احتجاز السفينة في ظل التغيير الهام الذي أجرته إيران فيما يتعلق بوجهة السفية والجهة المستفيدة من شحنتها.

وجبل طارق هو إقليم يقع خارج المملكة المتحدة في الطرف الجنوبي من إسبانيا ويقع عند مصب البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب البيان، فإن ناقلة النفط الإيرانية كانت متجهة إلى مصفاة تكرير بانياس للنفط في سوريا وتحمل شحنة تبلغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام.