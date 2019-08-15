بالصور: اسرع زواج بالاردن وبألف دينار فقط

جي بي سي نيوز:- نشر الدكتور ناصر سامي فطاير عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" تفاصيل زفافه الذي تم في أقل من أسبوع، في زواج اعتبر اسرع زواج في الأردن وبتكلفة 1000 دينار أردني فقط وفق ما نشر الدكتور.

وقال الدكتور:

تم اليوم الثلاثاء الموافق13/8/2019 زواجي من صاحبة الصون والعفاف المحامية الأستاذة أمل ابراهيم حجازي في أسرع زواج بالأردن حيث تمت رؤية العروس يوم الاربعاء مساءً وقراءة فاتحتها على الساعة 11 مساءً بنفس اليوم وعقد قراني عليها صباح اليوم التالي الخميس خلال 12 ساعة فقط وعرسي كان اليوم في منزل أهل العروس دون التقيد بالتقاليد التي أتعبت كاهل الشعب الأردني بدون أن نستأجر صالة وعمل عرس في فندق والإقتصار على عمل الجاهة والعرس والدخلة بنفس اليوم حيث اقتصر الحضور على الأقارب من أهل العريس والعروس ولم يتجاوز تكاليف زواجي كاملاً الألف دينار.

وإنني أدعو كل الشباب في الأردن والوطن العربي الإقتداء بنا والتيسير في الأمور وعدم الإهتمام بالشكليات.

بارك الله لنا وبارك علينا وجمع بيننا على خير

وعقبالكم أحبتي.