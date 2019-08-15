أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

29 قتيلا من قوات النظام في اشتباكات شمالي غرب سوريا

Google+ Print
29 قتيلا من قوات النظام في اشتباكات شمالي غرب سوريا 29 قتيلا من قوات النظام في اشتباكات شمالي غرب سوريا

جى بي سي نيوز :- قتل 59 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المتشددة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واندلعت صباح الثلاثاء معارك عنيفة في ريف إدلب الجنوبي، تسببت وفق المرصد بمقتل 20 عنصراً من الفصائل المقاتلة، غالبيتهم من مسلحي هيئة تحرير الشام، التابع لتنظيم القاعدة بينما قتل 23 عنصراً من قوات النظام.

وفي ريف اللاذقية الشمالي المجاور لإدلب، تسببت معارك بين الطرفين في منطقة في جبل الأكراد بمقتل عشرة مقاتلين من الفصائل المتشددة، مقابل ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد.

وتتزامن المعارك مع غارات وقصف كثيف يطال أرياف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي وحماة الشمالي. وتسببت غارات روسية الثلاثاء بمقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة في خان شيخون وثلاثة في قرية الصالحية جنوب إدلب، وفق المرصد.

وحققت قوات النظام منذ الأحد تقدماً في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة الهبيط ومحيطها. وتحاول التقدم في المنطقة باتجاه خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.

ودفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح في شمال غرب سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لإطلاق النار استمر نحو أربعة أيام، قبل أن تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة الفصائل بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية.

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا وفنزويلا.. وتنامي علاقات التحالف - تعليق الخبيرة في الشأن الفنزويلي داريا ميتينا

روسيا وفنزويلا.. وتنامي علاقات التحالف - تعليق الخبيرة في الشأن الفنزويلي داريا ميتينا

8 الصبح - "الأرصاد": مصر بعيدة تماماً عن مسار الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا النووي

8 الصبح - "الأرصاد": مصر بعيدة تماماً عن مسار الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا النووي

رقم قياسي لروسيا في بطولة قوات الإنزال المظلي في الألعاب العسكرية الدولية

رقم قياسي لروسيا في بطولة قوات الإنزال المظلي في الألعاب العسكرية الدولية

ما الصاروخ الذي اختبرته روسيا في المنطقة القطبية الشمالية، وتسبب في انفجار نووي؟

ما الصاروخ الذي اختبرته روسيا في المنطقة القطبية الشمالية، وتسبب في انفجار نووي؟