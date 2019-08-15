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محدث.. الذهب يتحول للمكاسب عالمياً عند التسوية

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محدث.. الذهب يتحول للمكاسب عالمياً عند التسوية محدث.. الذهب يتحول للمكاسب عالمياً عند التسوية

مباشر: تحولت الذهب إلى المكاسب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع جاذبية المعدن كملاذ آمن في ظل المخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد العالمي وعقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

وسجلت البورصة الأمريكية أمس أكبر تراجع يومي في 2019، حيث فقد مؤشر "داو جونز" 800.4 نقطة قبل أن يتعافى اليوم على خلفية تهدئة التوترات التجارية.

ويأتي اندفاع المستثمرين على سوق الملاذ الآمن وسط انعكاس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007، إضافة إلى أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاما يواصل تسجيل أدنى مستوى على الإطلاق.

وعلى الرغم من قرار الرئيس الأمريكي في الأسبوع الجاري بتأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية الجديدة على واردات صينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل، إلا أن مخاوف النمو الاقتصادي تستحوذ على المستثمرين.

وكشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة  فيما هبط الإنتاج الصناعي بعكس المتوقع وتراجع النشاط الصناعي في فلادلفيا إضافة إلى تسجيل طلبات إعانة البطالة قراءة أعلى من المتوقع.   

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.40 دولار ليغلق عند  1531.20 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 11 أبريل/نيسان لعام 2013.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.84 دولار ليصعد إلى 1525.20 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 01 بالمائة إلى 98.130.

مباشر (اقتصاد)

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