الإمارات تؤكد أن علاقتها مع السعودية ومصر "أمن عربي"

أبوظبي - مباشر: أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن علاقتها مع السعودية ومصر تأتي من منظور "الأمن العربي"

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام".

وتابع قرقاش: "وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته".

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