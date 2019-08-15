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الإمارات تؤكد أن علاقتها مع السعودية ومصر "أمن عربي"

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أبوظبي - مباشر: أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن علاقتها مع ومصر تأتي من منظور "الأمن العربي"

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام".

وتابع قرقاش: "وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته".

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