مساعد جوجل سيسمح لك بإرسال التذكيرات إلى الأهل والأصدقاء

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة لمساعدها الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant تتيح للمستخدمين إمكانية تذكير الآخرين بفعل أمرٍ ما عن طريق الأوامر الصوتية فقط، وهي موجهة خصيصًا لأفراد العائلة وشركاء السكن.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “تساعد التذكيرات القابلة للتخصيص في مساعد جوجل العائلات وزملاء السكن في التعاون على نحو أفضل، والبقاء منظمين في المنزل، وأثناء التنقل”.

وأضافت جوجل: “هذا يعني أنه يمكنك الآن إنشاء تذكيرات لشريكك أو زميلك في الغرفة للقيام بأشياء، مثل: الشراء من البقالة، أو دفع فاتورة دوريّة، أو أخذ الكلب للمشي – أو إرسال ملاحظة تشجيعية حين يحتاجونها إليها”.

ولتخصيص تذكير، يتعين على المستخدم قول عبارة “ذكرّ (فلانًا) بـ …”، وبذلك سوف يحصل الشخص المُذكَّر على إشعار على كل أجهزته المحمولة التي تستخدم مساعد جوجل. وفي حال حدد المستخدم وقتًا للتذكير، فإن المُذكَّر سوف يحصل على الإشعار في الوقت المحدد. كما يمكن للمستخدم مراجعة جميع التذكيرات التي أرسلها إلى شخص ما.

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وقالت جوجل: إن هذه الميزة تدعم أيضًا التذكيرات القائمة على الموقع الجغرافي، مثل أن يطلب من المستخدم من مساعد جوجل تذكير الشخص الآخر بالقيام بأمر ما عندما يكون في موقع جغرافي يحدده، ليظهر الإشعار في الوقت الذي يتعرف المساعد إلى أن الشخص الآخر هو في المكان المحدد.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدم إرسال واستقبال التذكيرات فقط من الأشخاص الذين هم معه في المجموعة الأسرية على جوجل، أو أولئك الذين لديهم حسابات متصلة مع الشاشة الذكية ومكبر الصوت ذاته الذي يستخدمه المستخدم. كما يجب أن يكون المستقبل ضمن جهات الاتصال التي يحددها المستخدم سابقًا.

وللحفاظ على الخصوصية، ذكرت جوجل أنه يمكن للمستخدم حظر أي شخص لا يريد أن يستقبل منه تذكيرات، وذلك في أي وقت عن طريق قسم (التذكيرات القابلة للتخصيص) Assignable Reminders في إعدادات (أسيستنت).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة سوف تكون متاحة خلال الأسابيع القادمة لمستخدمي مساعد جوجل باللغة الإنجليزية، على الهواتف الذكية، ومبكرات الصوت، والشاشات الذكية، في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا.