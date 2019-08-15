أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصين: نرغب في لقاء الولايات المتحدة في منتصف الطريق

Google+ Print
الصين: نرغب في لقاء الولايات المتحدة في منتصف الطريق الصين: نرغب في لقاء الولايات المتحدة في منتصف الطريق

مباشر: عبرت الصين عن آمالها في الالتقاء في منتصف الطريق مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التجارة، وهي التصريحات التي هدأت من مخاوف الأسواق بعد تهديدات انتقامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينغ" في تعليقات نقلتها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: نأمل في لقاء الجانب الأمريكي في منتصف الطريق وتنفيذ التوافق الذي توصل له الرئيسان خلال لقائهما في مدينة أوساكا.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتوصلا إلى هدنة تجارية يتم خلالها عقد مفاوضات بين الجانبين في مسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل أن يتم اختراقها لاحقاً.

جدير بالذكر أن الصين صرحت في وقت سابق من اليوم بأنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة لتهديد الرسوم الجمركية الأخير من قبل ترامب.

وأوضح "تشونينغ أن الجانب الصيني يأمل كذلك في البحث عن حلول مشتركة ومقبولة للطرفين من خلال الحوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وكانت لجنة التعريفات بمجلس الدولة الصيني ذكرت في وقت سابق أن الرسوم الأمريكية تنتهك بشكل خطير التوافق الذي توصل له ترامب وشي في قمة مجموعة الدول العشرين.

وقررت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلاً من الأول من سبتمبر/أيلول القادم.

وكانت وزارة التجارة الصينية صرحت بالأمس بأن المفاوضين التجاريين من كلا الجانبين قد وافقوا على إجراء مناقشات مرة أخرى.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

الأخبار - ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي " مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونج كونج

الأخبار - ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي " مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونج كونج