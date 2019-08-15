الصين: نرغب في لقاء الولايات المتحدة في منتصف الطريق

مباشر: عبرت الصين عن آمالها في الالتقاء في منتصف الطريق مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التجارة، وهي التصريحات التي هدأت من مخاوف الأسواق بعد تهديدات انتقامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينغ" في تعليقات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: نأمل في لقاء الجانب الأمريكي في منتصف الطريق وتنفيذ التوافق الذي توصل له الرئيسان خلال لقائهما في مدينة أوساكا.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتوصلا إلى هدنة تجارية يتم خلالها عقد مفاوضات بين الجانبين في مسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل أن يتم اختراقها لاحقاً.

جدير بالذكر أن الصين صرحت في وقت سابق من اليوم بأنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة لتهديد الرسوم الجمركية الأخير من قبل ترامب.

وأوضح "تشونينغ أن الجانب الصيني يأمل كذلك في البحث عن حلول مشتركة ومقبولة للطرفين من خلال الحوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وكانت لجنة التعريفات بمجلس الدولة الصيني ذكرت في وقت سابق أن الرسوم الأمريكية تنتهك بشكل خطير التوافق الذي توصل له ترامب وشي في قمة مجموعة الدول العشرين.

وقررت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلاً من الأول من سبتمبر/أيلول القادم.

وكانت وزارة التجارة الصينية صرحت بالأمس بأن المفاوضين التجاريين من كلا الجانبين قد وافقوا على إجراء مناقشات مرة أخرى.