المركزي الأوروبي يغلق أحد مواقعه الإلكترونية بعد تعرضه لعملية اختراق

مباشر: أعلن البنك المركزي الأوروبي أن أحد مواقعه الإلكترونية تعرض إلى عملية اختراق، ما يهدد بيانات الاتصال لبضعة المئات من الأشخاص.

وقال المركزي الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إنه أغلق موقع قاموس التقارير المتكاملة "بيرد" الخاص بالبنوك، والذي تم اختراقه منذ عدة أشهر بعد اكتشاف الاختراق في أواخر الأسبوع الماضي خلال عملية صيانة روتينية.

وأكد خلال البيان أن عملية الإغلاق ستظل مستمرة لحين إشعار آخر.

وتابع: كنتيجة لذلك فإن بيانات الاتصال (لكن ليس أرقام المرور الخاصة) لنحو 481 شخصاً مشتركين بالنشرة الإخبارية لموقع "بيرد" قد تكون عرضه للخطر لكن لا يزال يجرى التحقيق عما إذا كان أياً من هذه الاشتراكات قد عانى من هجمات كهذه من عدمه.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية في خمس سنوات التي تتعرض أحد مواقع المركزي الأوروبي الإلكترونية لعملية اختراق من قبل هاكرز، ما يثير التساؤلات حول تدابير الأمن السيراني التي اتخذها البنك المسؤول عن الإشراف على ممارسات حماية البيانات للنظام المصرفي في منطقة اليورو.

وأوضح البنك أن موقع "بيرد" يتم استضافته من قبل خادم ثالث وهو منفصل بشكل فعلي عن أنظمة البنك المركزي الأوروبي الخارجية والداخلية الأخرى.

وأضاف أنه كذلك لم يتأثر أياً من الأنظمة الداخلية للبنك ولا البيانات الحساسة للسوق.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أنه يأخذ أمن البيانات على محمل الجد قائلاً إنه أبلغ المشرف الأوروبي لحماية البيانات عن عملية الاختراق.