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إيرادات "علي بابا" ترتفع 42% بدعم التسوق الإلكتروني في الصين

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إيرادات "علي بابا" ترتفع 42% بدعم التسوق الإلكتروني في الصين إيرادات "علي بابا" ترتفع 42% بدعم التسوق الإلكتروني في الصين

مباشر: قفزت إيرادات شركة "علي بابا" بنحو 42 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتهزم توقعات المحللين بدعم التسوق الإلكتروني في الصين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في مجال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، اليوم الخميس، أن صافي الأرباح بلغ 21.25 مليار يوان صيني (3.10 مليار دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي مقابل 8.69 مليار يوان المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع بذلك نصيب السهم من الأرباح في الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها في الربع الثاني إلى 8.06 يوان (1.17 دولار) مقابل 3.30 يوان في الفترة المقارنة.

وباستبعاد العناصر والمواد غير المتكررة، فإن نصيب سهم "علي بابا" من الأرباح بلغ 12.55 يوان (1.83 دولار) مقابل 8.04 يوان وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 10.30 يوان.

وبالنسبة لإيرادات عملاق التجارة الإلكترونية، فشهدت نمواً نسبته 42 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 لتصل إلى 114.92 مليار يوان (16.74 مليار دولار).

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل "علي بابا" إيرادات بقيمة 111.83 مليار دولار في الربع الماضي.

وارتفعت كذلك إيرادات وحدة الحوسبة السحابية بنحو 66 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي لتصل إلى 7.79 مليار يوان (1.13 مليار دولار).

وشهد عدد المستخدمين النشطين عبر الهاتف المحمول بشكل شهري داخل الصين، ارتفاعاً إلى 755 مليون شخص في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 721 مليون شخص في الربع المنتهي في مارس/آذار السابق له.

أما عدد المستهكين النشطين السنوي في سوق مبيعات التجزئة في الصين، فوصل خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي إلى 674 مليون شخص مقابل 654 مليون شخص في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وبحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "علي بابا" بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى 167.12 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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