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أول صورة من داخل القاعدة العسكرية التركية الجديدة في قطر

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أول صورة من داخل القاعدة العسكرية التركية الجديدة في قطر أول صورة من داخل القاعدة العسكرية التركية الجديدة في قطر

وظهرت الإعلامية التركية، وهي تقف وسط 4 من العسكريين الأتراك، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "انستغرام" قائلة "انطباعاتي عن القاعدة التركية في قطر".

وقالت المذيعة والصحفية المشهورة في تقرير أعدته عن القاعدة التركية في قطر، في وقت سابق، إن "الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية ودرجة حرارة تصل إلى 47 مئوية، وأعدادهم سوف تزيد في المستقبل القريب".

وتعتزم أنقرة افتتاح قاعدة عسكرية جديدة، تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية، في قطر، الخريف المقبل بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

يذكر أن هاندي فرات اكتسبت شهرتها من المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016.

SputnikNews

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