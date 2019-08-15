أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب"

Google+ Print
سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب" سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب"

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أجرت البحث والتحري حول السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقد تم التعرف عليها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه لضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

وكان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تداولوا مقطع سجلته امرأة كويتية لنفسها تتحدث فيه عن الجنة، قائلة إنه "لا يُشرفها أن تدخلها".

وتحدثت السيدة في الفيديو موجهة رسالة إلى من أسمتهم بـ"المستشرفة" من الرجال والنساء، قائلة "أنا ألبس حجاب أو مو ألبس حجاب مو شغلك، ألبس مايوه أمشي مفسخه مو شغلك".

وأردفت السيدة قائلة: "الجنة اللي تسكر بوجهي الباب عشان مو لابسة حجاب.. ما تشرفني".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

بعد استحالة السيطرة عليه... قوات تابعة للجيش الجزائري تقضي على نمر(فيديو)

بعد استحالة السيطرة عليه... قوات تابعة للجيش الجزائري تقضي على نمر(فيديو)

بالفيديو رجل "صلاة العجلة" في #مصر: "كل ما قيل عن وفاتي وعن عائلتي كذب وإشاعات"

بالفيديو رجل "صلاة العجلة" في #مصر: "كل ما قيل عن وفاتي وعن عائلتي كذب وإشاعات"

سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب"

سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب"