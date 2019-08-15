محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام في جلسة متقلبة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة في أعقاب الموجة البيعية التي ضربت الأسواق المالية العالمية على خلفية إرسال سوق السندات إشارات مقلقة حيال ركود اقتصادي وشيك.

وقادت أسهم شركات السيارات خسائر البورصات الأوروبية عند نهاية الجلسة؛ حيث تراجعت بنحو 1.5 بالمائة مع إغلاق غالبية القطاعات داخل النطاق الأحمر، في حين حقق قطاع الخدمات مكاسب بنحو 0.7 بالمائة.

وتعرضت الأسواق العالمية أمس إلى جلسة متقلبة، سجل فيها مؤشر "داو جونز" أكبر تراجع يومي في 2019، وانعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى في 12 عاماً.

كما انعكس منحنى العائد على السندات البريطانية لآجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية.

وعلى صعيد التطورات التجارية، عبرت الصين عن آمالها عن الالتقاء في منتصف الطريق مع الولايات المتحدة بعد أن صرح مسؤولون أمريكيون أمس بأن بكين لم تقدم أي تسهيلات بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب تأجيل تطبيق تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية إلى منتصف ديسممبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 365.1 نقطة، كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة 0.3 بالمائة عند 5236.9 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.1 بالمائة عند 7067.01 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة ليهبط إلى 11412.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1103 دولار.