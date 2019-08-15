الإنتاجية في الولايات المتحدة تسجل أكبر ارتفاع في 4 سنوات

مباشر: ارتفعت إنتاجة العمال في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في نحو 4 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن إنتاجية العمال في القطاع غير الزراعي ارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أكبر وتيرة نمو منذ أوائل عام 2015.

وعلى أساس فصلي، فإن إنتاجية العمال الأمريكية نمت بنسبة 2.3 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 3.5 بالمائة ارتفاع مسجل في أول 3 أشهر من العام بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنتاجية العمال الأمريكيين في القطاع غير الزراعي سوف ترتفع بنسبة 1.4 بالمائة في الربع الماضي.

وجاءت قراءة إنتاجية العمال على أساس فصلي على خلفية ارتفاع 1.9 بالمائة في الإنتاج في مقابل تراجع 0.4 بالمائة في عدد ساعات العمل.

وبالنسبة لتكلفة العمالة في الولايات المتحدة فقد نمت بنسبة 2.4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 5.5 بالمائة المسجلة في الربع الأول.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن تكلفة العملة بأكبر اقتصاد حول العالم سوف تنمو بنسبة 1.7 بالمائة في الربع الثاني من 2019.

أما على أساس سنوي، فإن تكلفة العمالة الأمريكية ارتفعت بنسبة 2.5 بالمائة في الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان الماضي وحتى يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1107 دولار.