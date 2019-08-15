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محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية إيجابية في المجمل وتفاؤل بشأن النزاع التجاري مع الصين.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما زادت ثقة بناة المنازل لأعلى مستوياتها في العام الحالي.

كما ارتفع مؤشر إمباير ستيت الصناعي بعكس التوقعات، بينما انخفض النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأقل من التوقعات، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة بأكثر من التقديرات.

وكانت العملة الأمريكية قد تعرضت لضغوط هبوطية في وقت سابق من اليوم مع إشارات متلاحقة بشأن ركود الاقتصاد العالمي وسط انقلاب منحنى العائد على السندات.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً دون مستوى 2 بالمائة للمرة الأولى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 3:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1099 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة عند 106.19 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مسجلة 1.2107 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.9768 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.193.

مباشر (اقتصاد)

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