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ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

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من: نهى النحاس

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد أن المستهلك الأمريكي سيجني مكاسب كثيرة من التعريفات ضد الصين، داعياً الصين لحل أزمتها مع هونج كونج أولاً قبل إتمام اتفاق تجاري.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إنه أجرى محادثة هاتفية مع مسؤولي الصين، وأنه تم تحديد العديد من الأشياء الجيدة خلالها.

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وأضاف ترامب: "هم يواجهون التعريفات بتخفيض قيمة عملتهم وضخ المال إلى داخل نظامهم، على الجانب الآخر فإن المستهلك الأمريكي في وضع جيد سواء تم أو لم يتم فرض التعريفات في سبتمبر/آيلول المقبل".

وتابع: "ولكن الشيء الجيد حقيقةً هو تأجيل التعريفات حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، فذلك يساعد الصين أكثر منا ولكن تلك المسألة ستتبدل بعد ذلك".

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وأعلنت إدارة ترامب في الشهر الجاري تعريفات جمركية جديدة ضد الصين نسبتها 10 بالمائة ويتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل.

وقررت الإدارة الأمريكية في الأسبوع الجاري تأجيل تطبيق بعض من تلك التعريفات الجمركية المقرر في الشهر المقبل إلى ديسمبر/كانون الأول.

وأكد رئيس الولايات المتحدة أن ملايين الوظائف الصينية فُقدت لحساب دول أخرى لا يوجد بها تعريفات وأن آلاف الشركات تغادر بكين، "بالطبع الصين تريد اتفاق ولكن دعوهم أولاً يتعاملوا بإنسانية مع هونج كونج". 

وتشهد هونج كونج تظاهرات كبيرة  خلال الشهرين الماضين، وسط مطالب بزيادة الديمقراطية.

مباشر (اقتصاد)

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