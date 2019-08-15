العسكري السوداني يقرر تولي البرهان رئاسة المجلس السيادي

مباشر: ذكر تقرير حديث أن المجلس العسكري الانتقالي في دولة السودان قد قرر تولي الفريق عبد الفتاح برهان رئاسة المجلس السيادي، الذي سيقود البلاد خلال الفترة القادمة.

وأفاد تقرير لقناة "العربية"، اليوم الخميس، أن المجلس العسكري السوداني حدد 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، هم الفريق محمد حمدان، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق، فضلاً عن البرهان.

ونوهت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم، إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تتفق على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية.

ويشار، إلى أن حمدوك تولى منصب الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وعمل حمدوك، خبير اقتصادي وخبير في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

وأوضح وجدي صالح، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير للوكالة، اليوم، أن يوم الثامن عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري.

وقال: "ويوم التاسع عشر من ذات الشهر سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء، وفى العشرين من هذا الشهر سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس السيادة وفي اليوم الحادي والعشرين سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء".

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