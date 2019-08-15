بينهم 400 أجنبي... الجيش السوري يحيّد 1257 إرهابيا جنوب إدلب

وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" "إن الجيش السوري دمر خلال معاركه في ريفي حماة وإدلب، منذ تحرير بلدتي تل ملح والجبين، 31 دبابة و169 سيارة دفع رباعي و19 عربة بي ام بي، معظمها تعود لتنظيمي جبهة النصرة وجيش العزة الإرهابيين".

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ونقلت المصادر عن عناصر في تنظيم "الخوذ البيضاء" في إدلب، أن النسبة الأعلى من قتلى الإرهابيين سجلت خلال معركتي الهبيط والزكاة، وأن فصيل جيش العزة بات يعاني نقصا واضحا في صفوفه بعد عجزه أمام إنجازات الجيش السوري الأخيرة، وسط إطلاقه اتهامات لتنظيم هيئة تحرير الشام بالتقاعس عن إرسال الإمدادات لمؤازرته".

وأشارت المصادر إلى أن الفصيل طالب هيئة تحرير الشام مؤخرا بإمداده بمئات المقاتلين، على حين اعتقلت الهيئة خلال الأيام الأخيرة مئات القصّر في مدن وبلدات خان شيخون وسراقب وأريحا وجسر الشغور والدانا في ريف إدلب، ممن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً واقتادتهم إلى معسكرات التدريب على الأسلحة والقتال لتعويض الخسائر البشرية التي منيت بها التنظيمات الإرهابية في معاركها الأخيرة مع الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب.