إعلام: إصابة شرطي إسرائيلي وتحييد منفذي الهجوم

سبوتنيك. وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابا مصابا في البلدة القديمة بالقدس، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية الطواقم الطبية من الوصول شابين آخرين مصابين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت من خطورة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل اقتحامات المستوطنين المتكررة له والدعوة لتقسيمه زمانيا ومكانيا بتحديد أوقات لليهود وأخرى للمسلمين.

قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي أمس الأربعاء، "نحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك ونستنكر تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي".

وأضافت: "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، قد دعا في تصريحات صحافية، الثلاثاء الماضي، إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

وقال إردان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل".