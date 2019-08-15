أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إعلام: إصابة شرطي إسرائيلي وتحييد منفذي الهجوم

Google+ Print
إعلام: إصابة شرطي إسرائيلي وتحييد منفذي الهجوم إعلام: إصابة شرطي إسرائيلي وتحييد منفذي الهجوم

سبوتنيك. وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابا مصابا في البلدة القديمة بالقدس، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية الطواقم الطبية من الوصول شابين آخرين مصابين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت من خطورة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل اقتحامات المستوطنين المتكررة له والدعوة لتقسيمه زمانيا ومكانيا بتحديد أوقات لليهود وأخرى للمسلمين.

قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي أمس الأربعاء، "نحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك ونستنكر تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي".

وأضافت: "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، قد دعا في تصريحات صحافية، الثلاثاء الماضي، إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

وقال إردان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل".

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

صور أقمار صناعية إسرائيلية لقصف "معسكر الصقر" في بغداد... والحكومة العراقية تتحرك

صور أقمار صناعية إسرائيلية لقصف "معسكر الصقر" في بغداد... والحكومة العراقية تتحرك