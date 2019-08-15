ثقة بناة المنازل الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى بـ2019

مباشر: ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات خلال هذا الشهر، لتسجل أعلى مستوى في العام الحالي.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المنازل في الولايات المتحدة ارتفع إلى 66 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الجاري مقابل 65 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة بناة المنازل بأكبر اقتصاد حول العالم سوف تتحسن عند 66 نقطة في الشهر الحالي.

وتعني أيّ قراءة أعلى من 50 نقطة أن مزيد من بناة المنازل يرون ظروف إيجابية في السوق.

وبالنسبة لمؤشر ظروف المبيعات الحالية ارتفع بمقدار نقطتين ليصل إلى 73 نقطة في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2018.

أما مؤشر توقعات المبيعات لمدة 6 أشهر قادمة تراجع بمقدار نقطة واحدة ليهبط إلى 70 نقطة.

وأوضحت البيانات أن الطلب جيد على الرغم من الرياح العكسية حيال القدرة على تحمل التكاليف والتي لا تزال تُشكل تحدياً إضافة لعدم اليقين الاقتصادي الناجم إلى حد كبير من المخاوف التجارية المتنامية.

وبحلول الساعة 2:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1092 دولار.