ارتفاع أقل من المتوقع لمخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة

مباشر: صعدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لكن بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 49 مليار متر مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب الجاري لتصل إلى 2738 مليار متر مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف ترتفع بمقدار 60 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي.

وتعتبر بذلك مخزونات الغاز الطبيعي في الأسبوع الماضي أعلى بنحو 357 مليار متر مكعب عند المقارنة مع مستويات الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين أن المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي كانت أقل بنحو 111 مليار متر مكعب مقارنة مع متوسط الخمس سنوات والبالغ 2849 مليار متر مكعب.

وبحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بأكثر من 4.2 بالمائة ليصل إلى 2.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.