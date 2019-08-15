السعودية..أكثر من 109آلاف أسرة تستفيد من "سكني" خلال 7 أشهر

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الخميس، إن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان حقق قفزة نوعية خلال الشهر الماضي.

وأضاف سيف السويلم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن أكثر من 28 ألف أسرة سعودية استفادت من كافة الخيارات السكنية خلال شهر يوليو/ تموز 2019.

وأوضح السويلم، أن إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو تجاوز الـ109 آلاف أسرة في جميع مناطق المملكة.

ولفت السويلم، إلى أنه تم تقديم 46.33 ألف قرض عقاري مدعوم لشراء وحدة سكنية في العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، ونحو 23.9 ألف قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، إلى جانب تمويل 18.34 ألف مواطن لشراء وحدات تحت الإنشاء، وأخيرا تسليم 20.57 أرض مجانية.

وأعلن برنامج "سكني"، مطلع العام الجاري، أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها؛ تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة؛ بهدف تسريع التملك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

ويذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر، وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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