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. قطر تدعو لتحرك عاجل بعد تصريحات وزير إسرائيلي

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وكانت تصريحات الوزير دعت إلى مواصلة العمل على تعزيز السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والسماح لكل يهودي وكل زائر باقتحام الأقصى وفقا لتقييم الوضع الأمني وضمان سلامة الزائرين.

© Sputnik . Sergei Mamontov

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، إن دولة قطر ترى في هذه التصريحات غير المسؤولة من الوزير الإسرائيلي محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا للاستفزازات الإسرائيلية المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم.

وشدد البيان على ضرورة التحرك بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمحافظة بحزم على وضعه القانوني والتاريخي.

كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، قد دعا في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

وقال إردان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل".

وعلى إثر ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل اقتحامات المستوطنين المتكررة له والدعوة لتقسيمه زمانيا ومكانيا بتحديد أوقات لليهود وأخرى للمسلمين.

SputnikNews

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